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Синоптики пообещали теплую и солнечную погоду москвичам 27 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики пообещали теплую и солнечную погоду москвичам 27 февраля

Юлия Курганова

Город

В субботу, 27 февраля, в столичном регионе ожидается солнечная погода, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6-3 градуса. В Подмосковье температура ожидается 8-3 градуса мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал о погоде в европейской части России в начале марта.

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