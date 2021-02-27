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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2008 пациентов за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2008 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние сутки 2008 человек вылечились от коронавируса. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Так, число тех, кто вылечился в городе с начала пандемии, увеличилось до 895 879.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2008 пациентов за суткиФото: Оперштаб

В Москве за последние 24 часа выявили 1825 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество выявленных случаев в столице увеличилось до 976 739.

В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Они зафиксированы в 85 регионах страны. Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни.

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