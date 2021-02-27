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«Начинаем сталкиваться с новыми вещами»: врач рассказала о постковидном синдроме
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Начинаем сталкиваться с новыми вещами»: врач рассказала о постковидном синдроме

Виктория Федотова

Здоровье

Главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью журналисту Антону Красовскому рассказала, как развивается состояние пациента, который переболел коронавирусной инфекцией.

— Понять это — задача номер один. Мы вышли из активного военного состояния, можно подумать, что будет дальше. Мы начинаем сталкиваться с новыми вещами, которых не было раньше, которых мы не наблюдали. Сложно говорить пока, но достаточно много поражений сердца, — отметила врач.

Лысенко уточнила, что пока не может говорить о конкретной статистике, врачи должны понимать, что в итоге считать последствиями коронавируса.

— Пока мы собирали предварительную информацию. Люди, которые у нас лечились, они обращаются. И этих обращений становится больше, чем обращений «я заболел». И это настораживает. Люди вылечились, но есть проблемы, — заявила Лысенко.

По ее словам, появилось много сообщений о мультисистемном воспалительном синдроме. Это комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунными проблемами.

— Наша задача понять, сколько таких людей и как их лечить, — сообщила собеседница.

Видео опубликовано на YouTube.

Красовский пообщался с теми, кто перенес коронавирусную инфекцию в разной степени сложности. Переболевшие жалуются на слабость, выпадение волос, боль в теле, мышцах, позвоночнике, проблемы со зрением.

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