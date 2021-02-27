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Артистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19
Фото: Youtube / Пусть говорят

Артистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19

Никита Абрамов

Происшествия

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову. Известно, что у нее выявили коронавирус в тяжелой форме. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил представитель артистки Виталий Мирошников.

— Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой, — цитирует представителя Лядовой ТАСС.

Отмечается, что у певицы поражены легкие на 75 процентов.

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