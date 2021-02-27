Артистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19

Фото: Youtube / Пусть говорят

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову. Известно, что у нее выявили коронавирус в тяжелой форме. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил представитель артистки Виталий Мирошников.

— Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой, — цитирует представителя Лядовой ТАСС.

Отмечается, что у певицы поражены легкие на 75 процентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Где тонко — там и рвется»: биолог объяснила возможные последствия коронавируса