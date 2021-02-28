Президент Чехии Земан попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V»

Милош Земан обратился к Владимиру Путину / Фото:«Россия 24»

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», согласовав это с премьер-министром Андреем Бабишем.

— Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ), — сказал он в интервью пражскому каналу CNN Prima News.

Ранее Земан высказывался за «венгерский путь» вакцинации, имея в виду, что Венгрия, как и Сербия, начали закупать «Спутник V», не дожидаясь сертификации аппарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Там ограничились получением национальной сертификации.

Премьер Бабиш с целью изучения опыта закупки и использования «Спутник V» побывал несколько недель назад в Венгрии и Сербии.

Отметим, что Чехия по итогам последней недели занимает первое место в мире по числу новых больных COVID-19 в пересчете на миллион человек населения — 884. Общее число заболевших составляет 143 379 человек, из них 7 266 госпитализированы. За время пандемии умерли 20 194 человека.

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