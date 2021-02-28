Москвичей пригласили на бесплатный спектакль о Теркине в Музей Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 28 февраля, в Музее Победы представят музыкально-литературную композицию «Василий Теркин». Одно из самых известных произведений о войне исполнит актер театра и кино Вячеслав Корниченко в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Выступление будет посвящено годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В постановке, которая создана на основе одноименной поэмы Александра Твардовского, прозвучат известные мотивы русских народных и военных песен. В композиции музыка переплетается со знаменитыми стихами. Это сочетание передает чувства и переживания простого русского солдата, оказавшегося вдали от дома и сражающегося за мир на своей земле.

Фото: пресс-служба музея Победы

Гости музея услышат историю о войне, любви к Родине, настоящей дружбе и самопожертвовании.

Посетители учреждения смогут посмотреть постановку бесплатно, начало в 16:00.

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