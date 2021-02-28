Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей пригласили на бесплатный спектакль о Теркине в Музей Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

Москвичей пригласили на бесплатный спектакль о Теркине в Музей Победы

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 28 февраля, в Музее Победы представят музыкально-литературную композицию «Василий Теркин». Одно из самых известных произведений о войне исполнит актер театра и кино Вячеслав Корниченко в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Выступление будет посвящено годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В постановке, которая создана на основе одноименной поэмы Александра Твардовского, прозвучат известные мотивы русских народных и военных песен. В композиции музыка переплетается со знаменитыми стихами. Это сочетание передает чувства и переживания простого русского солдата, оказавшегося вдали от дома и сражающегося за мир на своей земле.

Москвичей пригласили на бесплатный спектакль о Теркине в Музей ПобедыФото: пресс-служба музея Победы

Гости музея услышат историю о войне, любви к Родине, настоящей дружбе и самопожертвовании.

Посетители учреждения смогут посмотреть постановку бесплатно, начало в 16:00.

Читайте также: Многодетные семьи, студенты и школьники смогут бесплатно посетить Музей Победы 28 февраля

бесплатные концертымузей Победыспектакль
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте