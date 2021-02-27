Многодетные семьи, студенты и школьники смогут бесплатно посетить Музей Победы 28 февраля

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Жители столицы смогут бесплатно посетить музыкальный спектакль, концерт, а также увидеть шесть выставочных композиций в Музее Победы в воскресенье, 28 февраля.

В этот день вход будет бесплатным для многодетных семей, школьников, а также студентов.

Воскресенье станет последним днем выставок: «Военная разведка. Гриф «Секретно», фотовыставки, которая посвящена годовщине вывода советских войск из Афганистана, и выставки московской школы № 2025, посвященной «Нормандии — Неман».

Также в Зале полководцев пройдет концерт участников открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы», участие в котором примет актер театра и кино Вячеслав Корниченко.

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