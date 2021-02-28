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Сергей Собянин: «Круговая кинопанорама» откроется на ВДНХ в этом году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сергей Собянин: «Круговая кинопанорама» откроется на ВДНХ в этом году

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Аттракцион «Круговая кинопанорама» заработает на ВДНХ до конца этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 28 февраля.

Он отметил, что исторический аттракцион доставит «много удовольствия» детям. По словам мэра, ВДНХ будет пополняться объектами для детей.

Так, в планах появление на этой территории музея шоколада и огромного парка развлечений, который расположится рядом с колесом обозрения, строящемся на данный момент, рассказал глава города в интервью телеканалу «Россия».

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли на ВДНХ мультимедийный центр «Союзмультпарк», который включает более 15 интерактивных аттракционов.

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ВДНХАттракционСергей Собянин
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