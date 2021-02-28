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Художественная роспись и спектакли: озвучены онлайн-мероприятия для детей в Москве с 1 по 6 марта
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Художественная роспись и спектакли: озвучены онлайн-мероприятия для детей в Москве с 1 по 6 марта

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам рассказали, какие лекции и мастер-классы для детей пройдут в столице на следующей неделе, с 1 по 6 марта. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, в культурном центре «Митино» 1 марта в 15:00 пройдет мастер-класс по пластилинографии, а 2 марта в 10:30 — мастер-класс по рисованию на стекле.

Специалисты культурного центра «Зеленоград» проведут мастер-класс по художественной росписи. Все желающие смогут научиться рисовать по дереву 2 марта в 14:00.

Кроме того, для москвичей проведут мастер-классы в формате онлайн. Библиотека № 191 в своих социальных сетях будет представлена программа «Спичка-невеличка», а занятие по плетению в онлайн-формате проведет парк «Ходынское поле» 6 марта в 12:00.

Таганский парк приглашает москвичей на спектакль «Телеграмма», а Библиотека № 5 имени М. А. Волошина — на постановку «Путешествие в зиму». А в парке «Северное Тушино» 6 марта откроют выставку «Весенний вояж».

Музей парка «Сокольники» покажет в социальных сетях дрессировку соколов, а библиотека № 195 проведет виртуальную экскурсию «Музеи мира. Британский музей (Лондон)». Познавательные лекции расскажут на страницах Перовского парка, библиотеки № 172 и детской библиотеки № 31.

К Международному женскому дню концерт «Дыхание весны» пройдет в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева 3 марта. Библиотека № 26 на своей странице покажет мастер-класс по созданию открыток, а библиотека № 172 покажет, как сделать красивый букет. О женщинах в истории поговорят на лекции в библиотеке № 209, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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