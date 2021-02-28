Дочь Соломина отказалась выплачивать кредит на сумму более двух миллионов рублей
Анастасия Соломина, старшая дочь народного артиста СССР Виталия Соломина, задолжала кредиторам больше двух миллионов рублей. Однако девушка отказывается выплачивать средства банку.
Оказалось, что сумму одалживала не сама Соломина, а ее супруг Алексей Куценко около 12 лет назад. Он взял в кредит 700 тысяч долларов для развития собственного бизнеса. А в качестве его поручителей выступили родители и супруга.
Мужчина не стал закрывать долг, после чего банк подал в суд на взыскание с родственников Куценко суммы около миллиона долларов.
Женщина смогла доказать, что на документах стояла поддельная подпись. Кредитная организация снизила сумму выплаты до 2,3 миллиона рублей, но и ее Соломина оспаривает, сообщили в эфире телепередачи «Ты не поверишь!».
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