Дочь Соломина отказалась выплачивать кредит на сумму более двух миллионов рублей

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Анастасия Соломина, старшая дочь народного артиста СССР Виталия Соломина, задолжала кредиторам больше двух миллионов рублей. Однако девушка отказывается выплачивать средства банку.

Оказалось, что сумму одалживала не сама Соломина, а ее супруг Алексей Куценко около 12 лет назад. Он взял в кредит 700 тысяч долларов для развития собственного бизнеса. А в качестве его поручителей выступили родители и супруга.

Мужчина не стал закрывать долг, после чего банк подал в суд на взыскание с родственников Куценко суммы около миллиона долларов.

Женщина смогла доказать, что на документах стояла поддельная подпись. Кредитная организация снизила сумму выплаты до 2,3 миллиона рублей, но и ее Соломина оспаривает, сообщили в эфире телепередачи «Ты не поверишь!».

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