«Плевать они хотели»: местная жительница рассказала о детской комнате в ТЦ, где пострадали дети

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В торговом центре «Перово Молл», который расположен на востоке Москвы, оборвался аттракцион в игровой зоне. В результате чего несколько детей получили травмы. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры, которая в настоящий момент проводит проверку в связи с инцидентном.

Как передают СМИ, дети находились там без родителей, и администрация, по словам свидетелей, хотела скрыть случившееся.

Как рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» одна из местных жительниц Ольга (данные изменены по ее просьбе — прим. «ВМ»), в данной детской комнате получить травмы или серьезный ушиб ребенку не составляет особого труда.

— Во-первых, там ужасные условия. Во-вторых, качество обслуживания и санитарные нормы оставляют желать лучшего. Полы грязные, гардероба нет, вещи висят прямо в игровой зоне. Мой ребенок нашел вешалку в яме с мягкими игрушками и чуть не травмировался. Это опасно и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, — рассказала женщина.

Собеседница «ВМ» также отметила, что персонал комнаты не следит за безопасностью детей и за обстановкой на площадке:

— Они все время сидят в телефонах, только и собирают деньги. Дети часто падают, я не раз слышала дурные отзывы, страшно детей теперь туда приводить.

Помимо опасности, которая подстерегает юных горожан, в игровом зале, по словам местной жительницы, царит антисанитария:

— При входе в игровую на полу скотчем приклеен грязный ковер, на котором просят снять обувь, повсюду волосы и поролон из ямы с мягкими кубами. Сухой бассейн не заполнен, на полу просто разбросаны пластиковые шары, которые даже полностью не покрывают весь пол, большинство шаров сломаны.

Собеседница «ВМ» отметила, что невооруженным взглядом видно, как персонал «наплевательски относится» к гостям.

— Плевать они хотели на безопасность. Лучше не посещать это место, — заключила она.

В ходе проверки Перовская межрайонная прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее сообщалось, что при аварии на аттракционе в торговом центре в Перове пострадал один ребенок.

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