В России появился новый дорожный знак

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Новый дорожный знак начал действовать в России с 1 марта 2021 года.

Знак «Фотовидеовиксация» заменит прежде существовавший и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами.

Старый знак утратит силу с 1 сентября 2021 года.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.

Ранее жителей Московской области призвали быть внимательнее на дорогах из-за снегопада.

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