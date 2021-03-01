В России появился новый дорожный знак
Новый дорожный знак начал действовать в России с 1 марта 2021 года.
Знак «Фотовидеовиксация» заменит прежде существовавший и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами.
Старый знак утратит силу с 1 сентября 2021 года.
Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.
Ранее жителей Московской области призвали быть внимательнее на дорогах из-за снегопада.
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