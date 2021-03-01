Пожар на заводе в подмосковном Одинцове локализован

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Пожарным удалось локализовать возгорание в здании завода в городском округе Одинцово в Московской области. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, огонь локализован на площади в 2400 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул по адресу Союзная улица, дом 7. В этом здании расположен Внуковский завод огнеупорных изделий.

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