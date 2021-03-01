Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожар на заводе в подмосковном Одинцове локализован
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар на заводе в подмосковном Одинцове локализован

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пожарным удалось локализовать возгорание в здании завода в городском округе Одинцово в Московской области. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, огонь локализован на площади в 2400 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул по адресу Союзная улица, дом 7. В этом здании расположен Внуковский завод огнеупорных изделий.

Читайте также: Четыре бытовки загорелись на территории строящегося общежития МГИМО

МЧСМосковская областьпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте