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Минфин РФ: Страны G20 планируют к июлю договориться по цифровому налогу
Фото: g20.org

Минфин РФ: Страны G20 планируют к июлю договориться по цифровому налогу

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Страны «Большой двадцатки» (G20) планируют к июлю 2021 года договориться по вопросу налогообложения глобальных цифровых корпораций. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили на сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Встреча руководителей финансовых ведомств G20 состоялась в Италии 26 февраля. От России в мероприятии принял участие министр финансов РФ Антон Силуанов.

В ходе встречи участники G20 договорились, что к июлю необходимо достигнуть договоренности по цифровому налогу.

Ранее Министерство финансов России сократило доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45 до 35 процентов, включив иену и юань.

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