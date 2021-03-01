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Перерыв в движении поездов на МЦД-2 между Курской и Каланчевской продлили до 16:00
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Перерыв в движении поездов на МЦД-2 между Курской и Каланчевской продлили до 16:00

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Перерыв в движении поездов на МЦД-2 между Курской и Каланчевской продлевается до 16:00 по техническим причинам. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что изменение действует только в понедельник, 1 марта.

Кроме того, электропоезда Рижского направления временно проследуют с пассажирами от и до Рижского вокзала и станции Дмитровской, а поезда Курского направления — от и до Курского вокзала. Горожан призвали внимательнее следить за объявлениями.

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