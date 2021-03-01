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Эксперт: Люди с высоким уровнем антител могут переболеть коронавирусом бессимптомно
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эксперт: Люди с высоким уровнем антител могут переболеть коронавирусом бессимптомно

Анастасия Чанцева

Здоровье

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и Депздрава Москвы Алексей Мазус заявил, что у людей с высоким уровнем антител велики шансы переболеть COVID-19 бессимптомно.

— Сейчас есть мода мерить антитела, хочу сказать, что это очень условные титры. Если титры есть, то это дает возможность защиты и человек с высокими титрами может бессимптомно переболеть несколько дней, такое тоже бывает. И человек с маленькими титрами может не болеть вообще никак и иметь достаточно серьезный иммунитет, — отметил эксперт.

Он добавил, что уровень антител при этом не может гарантировать полную безопасность для организма, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 11 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В Москве за прошедшие сутки обнаружили еще 2097 новых случаев COVID-19.

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