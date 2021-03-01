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СК попросил суд оставить Фургала в СИЗО до лета
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

СК попросил суд оставить Фургала в СИЗО до лета

Ростислав Зубков

Закон

Следствие просит продлить срок ареста Сергею Фургалу. Бывшего главу Хабаровского края хотят оставить в СИЗО до лета.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе суда, от СК РФ поступило ходатайство о продлении экс-губернатору срока содержания под стражей до 8 июня.

Дата рассмотрения просьбы Следкома пока не назначена.

Ранее Фургалу предъявили окончательное обвинение.

Дело Сергея Фургала

9 июля 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).

Читайте также: Срок ареста Сергею Фургалу продлили до марта

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