СК попросил суд оставить Фургала в СИЗО до лета
Следствие просит продлить срок ареста Сергею Фургалу. Бывшего главу Хабаровского края хотят оставить в СИЗО до лета.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе суда, от СК РФ поступило ходатайство о продлении экс-губернатору срока содержания под стражей до 8 июня.
Дата рассмотрения просьбы Следкома пока не назначена.
Ранее Фургалу предъявили окончательное обвинение.
Дело Сергея Фургала
9 июля 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.
Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).
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