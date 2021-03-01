Фото: YouTube / Надежда Стрельцова

Российская актриса Чулпан Хаматова объяснила, как пережить травлю. Журналистка Надежда Стрелец отметила, что актриса пережила настоящую травлю и спросила, какой бы совет могла дать Хаматова людям, когда против них выступают люди.

— Бегите к друзьям, к тем, кто живет вне этой палитры, к настоящим друзьям. Будьте с ними, скажите, что вам нужна помощь, что вам нужно увидеть их любовь и поддержку. Мне кажется, для меня это был самый эффективный способ, — отметила актриса.

Она добавила, что режиссер Юрий Норштейн сказал ей, что теперь у актрисы есть возможность увидеть и понять, кто ее настоящий друг. По словам актрисы, у нее очень разные друзья, среди них есть журналисты, врачи, актрисы.

Хаматова неоднократно подвергалась массовой критике. Кроме того, хейту подвергалась Нюта Федермессер и Лиза Глинка, все они сотрудничали с властью по благотворительным проектам. Актриса объяснила возможные причины травли:

— Это некие образы, которые вдруг поступают не так, как хочется. Почему Хаматова записала этот ролик, она же не про это? И начинают рушиться конструкции черно-белого мира. Этот дискомфорт, который испытывают люди, позволяет давать оценку мне, Нюте, Лизе. У меня ощущение только такое. Там нет ни одного момента для разбора, — считает Хаматова.

Видео опубликовано на YouTube.

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