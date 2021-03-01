Названа богатейшая self-made-женщина России по версии журнала Forbes

Издание обратило внимание на успех основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук / Фото: YouTube / Игорь Рыбаков

Журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг self-made-женщин России. Издание включило в список тех, кто добился финансового успеха самостоятельно, то есть не получив наследство или деньги после развода.

На первом месте рейтинга оказалась 45-летняя основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние превысило 10 миллиардов долларов. Вторую строчку заняла предпринимательница Ольга Белявцева, имеющая долю в компании «Прогресс». Ее состояние оценивается в 550 миллионов долларов. Замкнула тройку лидеров Татьяна Кузнецова. Владеющая долей в «Новатэке» женщина имеет состояние 475 миллионов долларов.

Кстати, Татьяна Бакальчук попадает в список Forbes уже не в первый раз. Так, в 2019 году она оказалась в рейтинге самых заметных новых миллиардеров года по версии издания. А в 2020 году Forbes признал ее богатейшей российской женщиной с состоянием около 1,4 миллиарда долларов. Ей удалось обойти даже вдову Юрия Лужкова Елену Батурину, которая была лидером рейтинга на протяжении 14 лет.

Читайте также: Дочь Соломина отказалась выплачивать кредит на сумму более двух миллионов рублей