Незаконно возведенную пристройку демонтировали в Тверском районе Москвы

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Незаконно возведенную пристройку с дополнительным подвалом к административному зданию демонтировали в Тверском районе столицы. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Уточняется, что объект площадью 54,8 квадратных метра находился на улице Новослободской. По этому же адресу расположено двухэтажное административное здание площадью 299,3 квадратных метра. К первому этажу здания была незаконно возведена одноэтажная пристройка с дополнительным подвальным помещением.

Кроме того, примыкающее к основному зданию строение не предусмотрено технической документаций, а разрешение на его возведение отсутствует.

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