Названы четыре знака зодиака, под которыми чаще всего рождаются любовницы

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Астрологи рассказали о четырех знаках зодиака, под которыми чаще всего рождаются любовницы, а не жены. Эксперты утверждают, что звезды наделяют родившихся в те или иные даты особенной предрасположенностью.

Скорпионы

Для представительниц этого знака зодиака неважно сколько раз они побывали замужем. Их натура все равно тянет завоевать того, кто показался им достойным. Также они умело пользуются своей обворожительностью и привлекательностью.

Весы

Из-за своих сомнений Весов часто бросает из крайности в крайность. Несмотря на то, что для них в отношениях на первом месте стоит флирт, а не интимная близость, именно азартное желание может толкнуть их на путь любовницы.

Близнецы

Для Близнецов семейные ценности не имеют никакого значения. Они даже не видят нужды вступать в брак, так как все, что им необходимо, они могут получить и в статусе любовницы. Астрологи отмечают, что уже сама двойственность знака сигнализирует о том, что о постоянстве не может быть и речи.

Стрельцы

Представительницы Стрельцов не собственницы, а значит делить возлюбленного они могут вполне спокойно. Статус любовницы им более привычен, чем супруги. Однако стоит только ослабить накал страстей в отношениях, как Стрельцы вновь отправятся на поиски новых ощущений, пишет Пятый канал.

Ранее астролог рассказала о знаках зодиака, которые встретят в марте свою любовь.

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