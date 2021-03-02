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Новый центр спортивной медицины появится в Хамовниках
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Новый центр спортивной медицины появится в Хамовниках

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Работы по строительству Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины начались в столичном районе Хамовники. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

В новом здании планируют открыть водолечебницу, диагностическое отделение, отделения физиотерапии и реабилитации, лабораторию, а также отдел по научной работе. Учреждение смогут посещать до 200 человек за смену.

По словам руководителя ведомства Сергея Левкина, по окончании строительства инвестор передаст новый центр в собственность городу, затем туда переедет врачебно-физкультурный диспансер № 5 столичного департамента здравоохранения, передает Интерфакс.

Новый центр будет располагаться по адресу Зубовский бульвар. Площадь здания составит 5,8 тысячи квадратных метров.

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медицинский центрМосквастроительство
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