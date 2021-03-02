«Солнечное чудо»: Екатерина Климова восхитила подписчиков весенним фото

Фото: instagram.com/klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова опубликовала в Сети снимок, где предстала в ярком весеннем образе. Подписчики звезды восхитились ее лучезарным внешним видом.

На фото актриса позирует в ярко-оранжевом платье, держа в руках букет нежных цветов. Публикацию она посвятила началу весны.

«Женщина-весна»; «Катюша, Вы — солнечное чудо»; «Ярко и красиво», — осыпали комплиментами Климову поклонники в комментариях в ее Instagram-аккаунте.

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