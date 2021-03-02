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Неизвестный похитил 20 тысяч долларов из банковской ячейки в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Неизвестный похитил 20 тысяч долларов из банковской ячейки в Москве

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Из банковской ячейки на юго-западе Москвы неизвестный украл 20 тысяч долларов. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 1 марта на Профсоюзной улице. Неизвестный похитил 20 тысяч долларов из депозитной банковской ячейки. Материальный ущерб составил 1 488 600 рублей. Как именно злоумышленник украл деньги, пока не известно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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