Десять поликлиник и станций скорой помощи построят в Москве в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Десять медицинских объектов построят в Москве в 2021 году за счет средств городского бюджета. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, две поликлиники, две подстанции скорой помощи, а также корпус для Больницы Ерамишанцева и четыре корпуса на территории медицинского учреждения в Коммунарке появятся в столице.

— Город уделяет большое внимание строительству медицинских объектов. Только в этом году за счет средств города будет построено 10 медобъектов в разных районах города, — цитирует главу ведомства Интерфакс.

Ранее сообщалось, что работы по строительству Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины начались в столичном районе Хамовники.

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