Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Переселение 89 жителей аварийных домов провели с начала года в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Переселение 89 жителей аварийных домов провели с начала года в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Благоустроенные квартиры получили 89 жителей аварийных домов в Московской области с начала 2021 года. Семьи уже переехали в свои новые жилища. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного минстроя.

Переселение граждан ведется по программе «Жилье и городская среда». С января на территории региона состоялось расселение 47 аварийных помещений, площадь которых составляет свыше 1,6 тысячи квадратных метров. Как объяснил глава ведомства Владимир Локтев, жильцам вручили ключи от новых квартир или предоставили выкупную стоимость за аварийные помещения.

До конца декабря в целом запланировано расселение 2,8 тысячи граждан из домов, признанных аварийными. Площадь этих зданий составляет порядка 50 тысяч квадратных метров. Больше всего жилфонда будет расселено в Рузе, Шатуре и Солнечногорске.

Читайте также: Около 400 жителей из трех домов в Москве расселили по реновации в январе 2021 года

аварийное жильепереселение семейМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Все мнения
О проекте