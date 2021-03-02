Переселение 89 жителей аварийных домов провели с начала года в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Благоустроенные квартиры получили 89 жителей аварийных домов в Московской области с начала 2021 года. Семьи уже переехали в свои новые жилища. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного минстроя.

Переселение граждан ведется по программе «Жилье и городская среда». С января на территории региона состоялось расселение 47 аварийных помещений, площадь которых составляет свыше 1,6 тысячи квадратных метров. Как объяснил глава ведомства Владимир Локтев, жильцам вручили ключи от новых квартир или предоставили выкупную стоимость за аварийные помещения.

До конца декабря в целом запланировано расселение 2,8 тысячи граждан из домов, признанных аварийными. Площадь этих зданий составляет порядка 50 тысяч квадратных метров. Больше всего жилфонда будет расселено в Рузе, Шатуре и Солнечногорске.

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