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Актрису Розу Хайруллину допросили в аэропорту Киева
Фото: ITAR TASS

Актрису Розу Хайруллину допросили в аэропорту Киева

Ксения Монахова

Звезды

Актрису Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной, после чего допросили в киевском аэропорту. Оказалось, что въезд в страну для нее закрыт, так как она была в Крыму посте того, как полуостров присоединили к России.

Артистка пояснила, что находилась в республике с частным визитом еще весной 2020 года. Как сообщает пресс-служба погрануправления Украины, Хайруллина несколько раз посещала полуостров. Из-за этого ей в течение трех лет запретили въезд на территорию страны и привлекли к административной ответственности.

Уточняется, что на Украине Хайруллина должна была участвовать в съемках. Однако после случившегося актриса вылетела обратным рейсом в Минск, сообщает «СтарХит».

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