Юрист раскрыла, как обманывают россиян при проведении КТ и МРТ

Фото: пресс-служба Philips

Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко рассказала, как россиян обманывают при КТ и МРТ-исследованиях.

Она раскрыла, что некоторые медицинские организации намеренно указывают недостоверные сведения об используемом оборудовании.

— Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ — не менее 1,5 тесла, — уточнила юрист.

Эксперт пояснила, что если в кабинете нет специальной техники и персонал не обладает квалификацией для проведения исследования с применением контрастных препаратов, то пациентов уговаривают пройти исследование без контрастного усиления.

Гриценко отметила, что есть аппараты китайского и европейского производства. Последние стоят дороже и в большинстве случаев рассчитаны на более сложные задачи. Юрист подчеркнула, что если необходимо подтвердить или опровергнуть диагноз, то лучше воспользоваться европейским аппаратом.

Также юрист добавила, что клиники могут предложить пройти исследование по низкой цене, объясняя это акциями и скидками. Но, по словам эксперта, на хорошем оборудовании скидок быть не может, так как его себестоимость и обслуживание обходятся для клиники дорого.

Для КТ и МРТ-исследований протоколами установлено разное время. Так, КТ может проводиться 10-15 минут, а МРТ — 45-60 минут, заключила специалист, передает агентство «Прайм».

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