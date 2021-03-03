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Пульмонолог Минздрава назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Пульмонолог Минздрава назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Юлия Курганова

Здоровье

Распространение COVID-19 завершится в России в середине 2021 года. Такой прогноз дал главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

Он заявил, что к этому времени практически все россияне забудут про пандемию коронавируса. Это случится благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших, пояснил врач.

При этом пульмонолог призвал не рассчитывать на появление лекарства от нового вируса в ближайшее время.

— Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять, может, если напрягутся, лет пять, — сказал Малявин в интервью телеканалу «Москва 24».

Ранее фармацевт предположил, когда пандемию коронавируса победят во всем мире.

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