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«Совсем стыд потеряли»: Бледанс раскритиковали в Сети за откровенное фото
Эвелина Бледанс опубликовала пикантный снимок / Фото: instagram.com/bledans

«Совсем стыд потеряли»: Бледанс раскритиковали в Сети за откровенное фото

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поздравила своих подписчиков с наступлением весны откровенным фото. Провокационный кадр она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке 51-летняя Бледанс лежит на кровати. Теледива приветливо улыбается и смотрит прямо в камеру. Обнаженное тело знаменитости прикрывает только простыня.

— Первый день весны! — подписала фото артистка.

Поклонники бурно отреагировали на смелый снимок звезды. Многие раскритиковали маму двоих детей за такой откровенный кадр.

«Совсем стыд потеряли!»; «Опять в постели и опять голая, одиночество — сволочь...»; «Седина в голову, бес в ребро»; «В возрасте надо спать в ночной рубашечке», — оставили комментарии пользователи.

Однако нашлось много фанатов, которые восхитились пикантным снимком Бледанс и написали множество комплиментов.

«Шикарная Эвелина! Чувствуется, весною пахнет»; «Красотка! Обожаю вас и ваше творчество!»; «Очень красивая и сочная!», — оставили комментарии юзеры.

Ранее Эвелина Бледанс опубликовала снимок с таинственным мужчиной. Она сопроводила публикацию интригующим текстом.

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откровенные фотопоклонникиЭвелина Бледанс
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