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«Красивая пара»: Эвелина Бледанс опубликовала снимок с таинственным мужчиной
Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

«Красивая пара»: Эвелина Бледанс опубликовала снимок с таинственным мужчиной

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Эвелина Бледанс на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с таинственным мужчиной. Она сопроводила публикацию интригующим текстом.

Бледанс намекнула подписчикам на уже четвертое по счету замужество.

— Просила хорошего нового мужа. Получила. Мы подходим друг другу?— написала телеведущая.

Поклонники телеведущей моментально отреагировали на новую публикацию. Некоторые пожелали Бледанс удачи в семейной жизни.

«Красивая пара. Милая тебе только лучшее! Фантастическая», «Желаю вам счастья с новым мужем», «Просила хорошего мужа, а Боженька дал еще и красивого», — отметили подписчики.

Ранее Бледанс рассказала, что делать на праздники попавшим в изоляцию россиянам.

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Эвелина Бледанссчастливая парафото
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