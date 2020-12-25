«Красивая пара»: Эвелина Бледанс опубликовала снимок с таинственным мужчиной
Телеведущая Эвелина Бледанс на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с таинственным мужчиной. Она сопроводила публикацию интригующим текстом.
Бледанс намекнула подписчикам на уже четвертое по счету замужество.
— Просила хорошего нового мужа. Получила. Мы подходим друг другу?— написала телеведущая.
Поклонники телеведущей моментально отреагировали на новую публикацию. Некоторые пожелали Бледанс удачи в семейной жизни.
«Красивая пара. Милая тебе только лучшее! Фантастическая», «Желаю вам счастья с новым мужем», «Просила хорошего мужа, а Боженька дал еще и красивого», — отметили подписчики.
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