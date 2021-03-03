Врачи рассказали, чем опасны плохие подушки и как их правильно выбрать

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Аллерголог-иммунолог Анатолий Болибок рассказал, какие проблемы ждут тех, кто не заботится об удобстве для сна. Многие люди недооценивают влияние правильно выбранной подушки на самочувствие.

Он отметил, что что использование старых подушек может привести к аллергии. Виной этому являются насекомые, которые в них живут.

— Качество материала, из которого созданы подушки, и срок эксплуатации сильно влияет на состояние здоровья. Потому что это тот предмет, с которым мы живем в обнимку. С точки зрения аллергологии подушки являются источником достаточно сильных аллергенов, потому что со временем в них накапливаются как, собственно, бытовая пыль, так и клещи домашней пыли. Они человека не кусают, но они поедают эпителии, капельки пота, капельки слюны, которые в эту подушку попадают, — пояснил врач.

Болибок добавил, что респираторная аллергия может проявляться в виде хронического насморка, головных болей, конъюнктивита и в виде приступов бронхиальной астмы. По словам врача, данную болезнь можно излечить с помощью алерговакцины. Медик подчеркнул, что подушки желательно стирать и менять.

Остеопат Михаил Горбунов сказал, что самыми главными критериями при выборе подушки являются удобство и комфорт.

— Подушки бывают разные: синтепоновые, перьевые, ортопедические. Большие, средние, маленькие. Основные критерии при выборе подушки — комфорт и удобство. Спать можно на боку, на спине. Задача — чтобы угол между подушкой и матрасом был острый, это где-то до 30 градусов, — рассказал он.

Врач отметил, что во время сна человеку обязательно должно быть комфортно, у него не должна затекать шея из-за неправильно выбранной подушки.

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