Рафик Загрутдинов заявил о нехватке на столичных стройках 20 тысяч человек

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В настоящее время порядка 45–47 тысяч человек работают на стройплощадках столицы. Об этом рассказал в среду, 3 марта, руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он также сообщил, что на столичных стройках не хватает до 20 тысяч рабочих.

— Проблема остается, решаем вопрос нехватки трудовых ресурсов, — отметил он.

Столичные власти обратились к главам российских регионов с просьбой по привлечению трудовых ресурсов.

— В прошлом году не хватало отделочников, из-за этого несколько домов по программе реновации перешли на 2021 год, — продолжил он. — В этом году мы должны привлечь восемь тысяч отделочников.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Так, стало известно, что ветеринары и монтажники стальных дверей могут получать в столице до 300 тысяч рублей в месяц.

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