«Столько любви и нежности»: Максим Фадеев показал архивное фото с маленьким сыном
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото двадцатилетней давности, где он запечатлен со своим маленьким сыном.
— Это я у Саввы в домике в гостях! — подписал он снимок, на котором выглядывает из детской палатки, где рядом с ним сидит малыш.
Поклонники умилились трогательной фотографии, отметив, что знают о любви продюсера к детям.
«Чудесное фото! Столько любви и нежности»; «Как классно! И как мило!»; «Такие хорошие, прелесть», — написали фолловеры в комментариях.
Ранее Максим Фадеев показал, как выглядел в 30 лет.
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