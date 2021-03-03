«Столько любви и нежности»: Максим Фадеев показал архивное фото с маленьким сыном

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото двадцатилетней давности, где он запечатлен со своим маленьким сыном.

— Это я у Саввы в домике в гостях! — подписал он снимок, на котором выглядывает из детской палатки, где рядом с ним сидит малыш.

Поклонники умилились трогательной фотографии, отметив, что знают о любви продюсера к детям.

«Чудесное фото! Столько любви и нежности»; «Как классно! И как мило!»; «Такие хорошие, прелесть», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Максим Фадеев показал, как выглядел в 30 лет.

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