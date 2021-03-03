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Столичный штаб волонтеров проведет флешмоб «ГодМыВместе»
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Столичный штаб волонтеров проведет флешмоб «ГодМыВместе»

Ксения Монахова

Город

В Москве пройдет флешмоб «ГодМыВместе». Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе «Мосволонтера».

Отмечается, что столичный штаб волонтеров проведет мероприятие 5 марта на территории площади Промышленности на ВДНХ.

— Добровольцы и любой желающий смогут поддержать инициативу, выстроившись в единую цепь, и передать друг другу клубок оранжевых ниток — символ акции «Мы вместе», которая стартовала в 2020 году. При этом участники будут произносить слова, которые ассоциируются с годом пандемии, акцией «Мы вместе» и добровольчеством, — цитирует собеседника ТАСС.

В конце флешмоба участники возьмут кусочки нити и повяжут их себе на запястья. Этот символ станет напоминанием о добрых делах, которые сделали волонтеры и добровольцы акции за год.

Напомним, 28 марта 2020 года в столице открылся штаб акции «Мы вместе». Активные горожане помогали людям, которые вынуждены были находиться в самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Волонтеры занимались доставкой продуктов, лекарств и элементов первой необходимости. За весь период добровольцы выполнили более 47 тысяч заявок. Уточняется, что акция длится и по сей день.

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