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Москвич лишился денег при покупке несуществующей франшизы
Фото: moscow-live.ru

Москвич лишился денег при покупке несуществующей франшизы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Усачёва улица, 19Ак2 Карта всех событий

Мужчину обманули при покупке франшизы в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина, проживающий на улице Усачева, в январе прошлого года увидел в интернете предложение о продаже готовой франшизы, которая ежемесячно приносит доход в размере 250 тысяч рублей. Он позвонил по номеру, указанному на сайте, и договорился о покупке компании.

Мужчина перевел на счет продавца деньги, однако франшизу до сих пор не получил. По данному факту проводится проверка.

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