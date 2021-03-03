Москвич лишился денег при покупке несуществующей франшизы

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Россия, Москва, Усачёва улица, 19Ак2 Карта всех событий

Мужчину обманули при покупке франшизы в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина, проживающий на улице Усачева, в январе прошлого года увидел в интернете предложение о продаже готовой франшизы, которая ежемесячно приносит доход в размере 250 тысяч рублей. Он позвонил по номеру, указанному на сайте, и договорился о покупке компании.

Мужчина перевел на счет продавца деньги, однако франшизу до сих пор не получил. По данному факту проводится проверка.

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