Песков заявил, что санкции вредят отношениям России с Западом

Фото: Администрация президента РФ

Новые санкции, которые вводят Евросоюз и США против России, имеют сильное негативное влияние на отношения РФ и Запада. Об этом в среду, 3 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Они являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России. В целом мы можем только выразить сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения, — рассказал Песков.

На просьбу объяснить, почему Запад вводит именно точечные санкции, пресс-секретарь ответил, что объяснять какую-то мотивацию не является заботой Кремля.

— Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям. В данном случае — отношениям с Соединенными Штатами Америки и отношениям с Евросоюзом, — цитирует Пескова РИА Новости.

Также он отметил, что точечные санкции являются всего лишь дублированием уже введенных российских ограничений.

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

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