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Москвича подозревают в краже крупной суммы денег с корпоративной банковской карты
Фото: Moscow-live

Москвича подозревают в краже крупной суммы денег с корпоративной банковской карты

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат Карта всех событий

Полицейские задержали сотрудника фирмы, которого подозревают в снятии крупной суммы денег с корпоративной карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию обратился руководитель фирмы, который сообщил, что с корпоративной карты его компании кто-то снял 600 тысяч рублей. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Богданова. Им оказался 56-летний москвич.

Установлено, что мужчина являлся сотрудником данной компании и имел доступ к банковской карте. Воспользовавшись удобным моментом, он снял с карты крупную сумму денег, а затем потратил ее.

Следователи завели дело по статье «Кража», мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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