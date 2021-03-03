Дерматолог рассказала, какие порошки для стирки наиболее безопасны

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Эксперты рассказали, какие порошки действительно, как об этом говорят производители, безопасны.

Основным компонентом любого моющего средства являются так называемые поверхностно-активные вещества, отвечающие за очищение и удаление грязи с вещей. Однако в гипоаллергенных порошках их содержание не должно превышать пяти процентов. А добавление фосфатов в моющие средства вообще запрещено. По словам экспертов, они смягчают воду и обеспечивают более эффективную стирку, однако усиливают токсичность других компонентов.

— Фосфаты — они увеличивают биодоступность ПАВ, в том числе и для нашей кожи, и для нашего организма. Соответственно, их сочетание вредит еще больше телу человека. Они проникают через кожу и накапливаются в печени, в почках, в легких, обволакивают клетки крови, ведут к неисправимым иногда иммунным нарушениям, первый признак, которых это аллергические реакции, — пояснила дерматолог Марта Орлова.

Согласно законодательству, производители порошков обязаны заменять фосфаты на менее опасные вещества — фосфонаты. Однако не все выполняют это условие, чтобы сэкономить на изготовлении. Дело в том, что фосфонаты — дорогие химикаты. Поэтому некоторые добавляют в средства дешевые, но более вредные аналоги.

По словам специалистов, в гипоаллергенном моющем средстве также не может быть отбеливателя, так как химикаты после стирки остаются в ткани и могут вызвать раздражение, сообщает РЕН ТВ.

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