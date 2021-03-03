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Дерматолог рассказала, какие порошки для стирки наиболее безопасны
Фото: pixabay.com

Дерматолог рассказала, какие порошки для стирки наиболее безопасны

Ксения Монахова

Общество

Эксперты рассказали, какие порошки действительно, как об этом говорят производители, безопасны.

Основным компонентом любого моющего средства являются так называемые поверхностно-активные вещества, отвечающие за очищение и удаление грязи с вещей. Однако в гипоаллергенных порошках их содержание не должно превышать пяти процентов. А добавление фосфатов в моющие средства вообще запрещено. По словам экспертов, они смягчают воду и обеспечивают более эффективную стирку, однако усиливают токсичность других компонентов.

— Фосфаты — они увеличивают биодоступность ПАВ, в том числе и для нашей кожи, и для нашего организма. Соответственно, их сочетание вредит еще больше телу человека. Они проникают через кожу и накапливаются в печени, в почках, в легких, обволакивают клетки крови, ведут к неисправимым иногда иммунным нарушениям, первый признак, которых это аллергические реакции, — пояснила дерматолог Марта Орлова.

Согласно законодательству, производители порошков обязаны заменять фосфаты на менее опасные вещества — фосфонаты. Однако не все выполняют это условие, чтобы сэкономить на изготовлении. Дело в том, что фосфонаты — дорогие химикаты. Поэтому некоторые добавляют в средства дешевые, но более вредные аналоги.

По словам специалистов, в гипоаллергенном моющем средстве также не может быть отбеливателя, так как химикаты после стирки остаются в ткани и могут вызвать раздражение, сообщает РЕН ТВ.

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