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Следствие помогло вернуть в бюджет РФ почти 3 миллиарда рублей
Фото: Официальный сайт ГСУ Следственного комитета РФ по Москве

Следствие помогло вернуть в бюджет РФ почти 3 миллиарда рублей

Никита Абрамов

Происшествия

Следственный комитет по Москве прекратил уголовное преследование в отношении генерального директора АО «Нефтяная компания «Дулисьма». Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее гендиректора фирмы подозревали в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».

— По версии следствия, генеральный директор АО «Нефтяная компания «Дулисьма» заключал фиктивные договоры с подконтрольными фирмами о якобы выполнении работ, а после вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации, — говорится в сообщении СК по Москве.

После предпринятых следствием мер нефтяная компания «Дулисьма» полностью погасила задолженность. С учетом пенни в бюджет РФ вернулись более 2 миллиардов 987 миллионов рублей.

После возмещения ущерба уголовное дело в отношении гендиректора было прекращено.

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