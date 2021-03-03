Названы станции метро Москвы с максимальным ростом количества пассажиров за две недели

Фото: moscow-live.ru

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проанализировал, на каких станциях Московского метрополитена число пассажиров выросло больше всего после возвращения жителей столицы с дистанционной работы за последние две недели. Статистика приведена в Telegram-канале ведомства.

Наибольший рост пассажиров зафиксирован на станции «Выставочная». За последние две недели число пассажиров увеличилось на 19 процентов. Количество горожан на станции «Площадь Революции» выросло на 15 процентов. Число пассажиров на станции «Боровицкая» увеличилось на 13 процентов, на «Воробьевых горах» — на 12 процентов, а на станции «Черкизовская» — на десять процентов.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Всего пассажиропоток в столичном метро восстановился на 77 процентов по сравнению с таким же днем 2020 года.

Читайте также: Дептранс рассказал о росте спроса на услуги такси в Москве