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Врачи назвали необычные симптомы цирроза печени
Фото: Youtube / О самом главном

Врачи назвали необычные симптомы цирроза печени

Юлия Курганова

Здоровье

На цирроз печени могут указывать неспецифичные и неожиданные симптомы. Об этом рассказали врачи из Великобритании.

Медики сообщили, что о возникновении и развитии заболевания могут говорить следующие признаки: утомляемость, раздражительность, слабость и нарушения сна. Также нужно обратить внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, тошноту, потерю аппетита и снижение веса.

Еще симптомами цирроза печени являются сосудистые звездочки на теле, кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.

При появлении этих признаков врачи рекомендуют обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование и начать лечение, сообщается в издании Express.

Ранее покраснение ладоней назвали признаком смертельно опасной болезни.

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