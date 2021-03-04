Врачи назвали необычные симптомы цирроза печени

Фото: Youtube / О самом главном

На цирроз печени могут указывать неспецифичные и неожиданные симптомы. Об этом рассказали врачи из Великобритании.

Медики сообщили, что о возникновении и развитии заболевания могут говорить следующие признаки: утомляемость, раздражительность, слабость и нарушения сна. Также нужно обратить внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, тошноту, потерю аппетита и снижение веса.

Еще симптомами цирроза печени являются сосудистые звездочки на теле, кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.

При появлении этих признаков врачи рекомендуют обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование и начать лечение, сообщается в издании Express.

Ранее покраснение ладоней назвали признаком смертельно опасной болезни.

Читайте также: Медики назвали пять частых причин повреждения печени