Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 7,5 миллиона цветов поставят теплицы Подмосковья в Москву и другие регионы страны
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 7,5 миллиона цветов поставят теплицы Подмосковья в Москву и другие регионы страны

Юлия Ямпольская

Общество

Подмосковные теплицы поставят к 8 Марта более 7,5 миллиона цветов в торговые сети столицы и других российских регионов. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Уточняется, что среди цветов будут розы, тюльпаны, хризантемы, а также горшечные цветы. Примерно 10 предприятий в Подмосковье заняты производством данной продукции.

Так, самыми крупными являются «ЦветКом», тепличный комплекс «Подосинки», Егорьевский тепличный комбинат, «Мосроза», «Аграрное». Их общая производственная площадь составляет свыше 35 гектаров, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору свежих цветов

магазинцветы8 марта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Все мнения
О проекте