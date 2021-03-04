Более 7,5 миллиона цветов поставят теплицы Подмосковья в Москву и другие регионы страны

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Подмосковные теплицы поставят к 8 Марта более 7,5 миллиона цветов в торговые сети столицы и других российских регионов. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Уточняется, что среди цветов будут розы, тюльпаны, хризантемы, а также горшечные цветы. Примерно 10 предприятий в Подмосковье заняты производством данной продукции.

Так, самыми крупными являются «ЦветКом», тепличный комплекс «Подосинки», Егорьевский тепличный комбинат, «Мосроза», «Аграрное». Их общая производственная площадь составляет свыше 35 гектаров, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору свежих цветов