Путин рассказал, что подумает над проведением прямой линии в 2021 году пораньше

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над проведением прямой линии в 2021 году пораньше. Об этом он сообщил в четверг, 4 марта, во время проведения встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

В ходе встречи один из ее участников поднял вопрос проведения прямой линии с президентом РФ раньше, чем обычно.

— Что касается сроков проведения, то я об этом тоже подумаю, — цитирует президента РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России. По его словам, около двух миллионов российских граждан уже привились от COVID-19.

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