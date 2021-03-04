ОПЕК+ заявил, что рост добычи нефти России и Казахстана в апреле соответствует сезону

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ОПЕК+ заявил, что рост добычи нефти в России и Казахстане на 150 тысяч баррелей за сутки соответствует сезонной модели спроса на нефть.

— Министры одобрили сохранение уровня производства марта в течение апреля, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. б/с соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления, — говорится в документе, опубликованном по итогам заседания ОПЕК+.

Также во время заседания министры увеличили срок, до конца которого участники ОПЕК+ будут обязаны компенсировать производство нефти с марта до конца июля 2021 года.

По итогам заседания вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что на встрече особо подчеркнули необходимость каждой из сторон придерживаться договоренностей. Он отметил, что это будет важно для тех стран, которые не до конца выполнили свои договоренности в ОПЕК+. Срок погашения назначен на конец июля 2021 года.

Уточняется, что следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 апреля 2021 года, пишет ТАСС.

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