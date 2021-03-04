Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ОПЕК+ заявил, что рост добычи нефти России и Казахстана в апреле соответствует сезону
Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

ОПЕК+ заявил, что рост добычи нефти России и Казахстана в апреле соответствует сезону

Никита Абрамов

Экономика

ОПЕК+ заявил, что рост добычи нефти в России и Казахстане на 150 тысяч баррелей за сутки соответствует сезонной модели спроса на нефть.

— Министры одобрили сохранение уровня производства марта в течение апреля, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. б/с соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления, — говорится в документе, опубликованном по итогам заседания ОПЕК+.

Также во время заседания министры увеличили срок, до конца которого участники ОПЕК+ будут обязаны компенсировать производство нефти с марта до конца июля 2021 года.

По итогам заседания вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что на встрече особо подчеркнули необходимость каждой из сторон придерживаться договоренностей. Он отметил, что это будет важно для тех стран, которые не до конца выполнили свои договоренности в ОПЕК+. Срок погашения назначен на конец июля 2021 года.

Уточняется, что следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 апреля 2021 года, пишет ТАСС.

Читайте также: Мировые цены на нефть начали падать из-за укрепления доллара

нефтьКазахстанОПЕК+
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте