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Несколько поездов следуют с увеличенным интервалом на МЦД-1
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Несколько поездов следуют с увеличенным интервалом на МЦД-1

Кирилл Николаев

Транспорт

Несколько поездов следуют с увеличенным интервалом на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Лобни. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Поезда курсируют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки пригородного поезда. К составу направлен вспомогательный локомотив, который в ближайшее время его отбуксирует.

Принимаются меры для введения поездов в график.

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