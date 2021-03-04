Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Несколько поездов следуют с увеличенным интервалом на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Лобни. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Поезда курсируют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки пригородного поезда. К составу направлен вспомогательный локомотив, который в ближайшее время его отбуксирует.

Принимаются меры для введения поездов в график.

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