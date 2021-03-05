Риелтор предложила способ сбить цену при покупке квартиры

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Обсуждение цены при приобретении квартиры следует вести аргументированно, веские доводы способны помочь снизить сумму. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказала управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

По словам специалиста, одним из таких веских аргументов является расположение квартиры на первом или, напротив, последнем этажах дома. В частности, проживание на первом этаже сопряжено с такими неудобствами, как соседство с коммерческими объектами, холод и неприятный запах из подвала, высокий риск ограбления, шумы с улицы. Жильцы последних этажей нередко сталкиваются с протечками крыши, слабым напором воды, рисками поломки лифта.

Просить скидку можно также, если окна квартиры выходят настену соседнего здания, стройку или пустырь. Помимо неприятного вида из окон роль играет уровень естественного освещения.

Риелтор также рекомендует изучить состояние инженерных систем и коммуникаций. Если потребуется ремонт, стоимость квартиры может быть пересмотрена.

Также нужно изучить техническое состояние квартиры на предмет незаконной перепланировки. Несоответствия требованиям жилищного кодекса удешевляют квартиру сильнее всего, рассказала Коркка агентству «Прайм».

Ранее эксперт рассказала, что выгоднее — покупать или арендовать жилье.

Читайте также: Ремонт квартиры в новостройке: основные этапы