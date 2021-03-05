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Мурашко сообщил о завершении второй фазы клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Мурашко сообщил о завершении второй фазы клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Завершена вторая фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, данные о результатах уже отправили экспертам. Кроме того, он отметил, что также специалисты закончили оценку вакцины, которая была разработана «Вектором», «ЭпиВакКорона» для использования лиц 60 лет и старше.

— Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против «пугающих» мутаций COVID-19.

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