Эксперты рассказали о языке цветов в преддверии 8 Марта

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Из-за незнания языка цветов можно подарить женщинам абсолютно неуместный букет. Об этом рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

— Цветы для женщин разных возрастов действительно будут отличаться. Считается, что более юной девушке, наверное, подойдет букет пастельных тонов, что-то нежное, может, это будут кустовые розы или нарциссы. Дама в возрасте вправе рассчитывать на букеты, составленные в более ярких или темных насыщенных тонах, — подчеркнула Баранова.

Она добавила, что женщинами старшего поколения гвоздики расцениваются как траурные цветы, это «отпечаток исторической памяти». По ее словам, букеты в Международный женский день следует подбирать в соответствии с традициями и возрастом, передает РИА Новости.

Пожилым дамам лучше дарить букет из однотонных и ярких цветов. Например, идеально подойдут для такого букета оранжевые или желтые герберы или альстромерии.

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