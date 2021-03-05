«Бомбическая женщина»: поклонники отреагировали на новый образ Лолиты

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок передачи «Вечерний Ургант». На снимке звезда позирует на камеру в ярко-розовом платье.

Поклонников восхитил неожиданный образ артистки.

«Бомбическая женщина, не правда ли?»; «Нереальная!»; «Какая же вы красивая, Лолита»; «Лола, ты богиня!»; «Крутой образ», — прокомментировали снимок восторженные подписчики певицы.

Ранее актриса Эвелина Бледанс поделилась своими впечатлениями от первого показа спектакля в театре «Модерн», в постановке которого принимает участие Лолита Милявская.

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